Calcio: Roma; El Shaarawy 'Dzeko? C'è un clima sereno'

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Dzeko l'ho visto molto sereno. Con il sorriso, sono contento di averlo ritrovato. C'è un clima sereno", ha detto El Shaarawy nel giorno della sua presentazione in conferenza stampa parlando del centravanti bosniaco tornato oggi in gruppo. Poi ha aggiunto: "Tutti conosciamo le qualità di Edin. Ha grande personalità, troverà da sé la strada per tornare a essere importante per questa Roma". (ANSA).