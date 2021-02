Vaccino: operativo sito Lazio per prenotazioni over 80

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Sono partite, dopo un iniziale disguido, le prenotazioni online sul sito per prenotare nel Lazio le vaccinazioni anti Covid per gli over 80. Nei primi 7 minuti 2200 prenotati. Lo comunica l'Unità di crisi per la gestione dell'emergenza Covid nel Lazio.L'unità di crisi ricorda che non si tratta di un 'Click-Day' poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l'intero trimestre. L'obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose. Da questa mattina è operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in contemporanea e rispondono circa 300 operatori e sono state già eseguite 1.600 prenotazioni telefoniche. (ANSA).