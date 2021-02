Vaccini: over 80 Lazio, entro stasera 25mila prenotati

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Entro stasera saliranno a quota 25mila le prenotazioni nel Lazio per i vaccino over 80.

"L'obiettivo e' quello di garantire in una decina di giorni la doppia prenotazione per ognuno degli over 80 del Lazio -spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato- una platea di circa 500mila persone: e' una sfida ambiziosa poiche' parliamo di numeri molto rilevanti superiori all'intera popolazione della settima citta' italiana". Alle ore 16 è stata superata la quota delle 11 mila prenotazioni.

In totale nel Lazio sono state somministrate oltre 193 mila dosi (sono gia' quasi 14 mila quelle per gli over 80 anni) e oltre 71 mila le persone che gia' hanno ricevuto i richiami. (ANSA).