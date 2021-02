Covid: nel Lazio 717 casi e 38 decessi

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Nel Lazio su oltre 8 mila tamponi (-987) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 13 mila test, si registrano 717 casi positivi (-226), 38 decessi (-1) e +2.390 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma citta' scendono sotto quota 400.

"Bisogna mantenere alta l'attenzione. Oggi e' il primo giorno di rientro in zona gialla, se non ci sara' rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa e questo vanificherebbe gli sforzi fatti", dichiara l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (ANSA).