Chiuso per Covid,circolo apre per i clochard

(di Paola Lo Mele) (ANSA) - ROMA, 01 FEB - Al posto del mixer che animava le serate danzanti ora c'è uno degli otto letti distanziati. Ai dibattiti e alle iniziative culturali è subentrata una piccola-grande iniziativa di sostegno alle persone più fragili.

Accade a Roma, in un circolo Arci nel quartiere Pigneto: lo "Sparwasser" da una settimana si è riconvertito all'accoglienza dei senza tetto. I libri e i tavolini hanno lasciato spazio alle coperte e ai cuscini, i drink consumati al bancone alla distribuzione di un pasto caldo. E tutto questo, in tempi record, ha innescato una vera e propria gara di solidarietà nel quartiere.

Il progetto è stato realizzato insieme a Nonna Roma, il "banco del mutuo soccorso" che attraverso la raccolta e la donazione di alimenti e prodotti di prima necessità aiuta concretamente tante famiglie povere in città. "A Roma 10 persone sono morte perché non avevano un riparo per la notte.

Sono morte di freddo, da sole. Ci sembra paradossale e insopportabile che un luogo come Sparwasser, che è sempre stato cuore di mille attività, resti chiuso e inutilizzato mentre fuori c'è chi, per il freddo e l'indifferenza, sta morendo.

Abbiamo deciso di mettere a disposizione quello che abbiamo: il nostro posto, le nostre braccia, il nostro tempo", il manifesto del progetto "Qui c'è posto". In una settimana le donazioni sono cresciute sempre più. Al Pigneto, come spiega il circolo Arci, circa 200 persone si sono fatte avanti per preparare pasti caldi per la cena e cestini alimentari, i bar hanno messo a disposizione le colazioni, le pizzerie le loro pizze. (ANSA).