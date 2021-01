Atalanta: Gasperini, 'abbiamo preso gol balordi'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Abbiamo preso dei gol balordi, in avvio di partita, poi in avvio di ripresa...Ma anche oggi abbiamo dimostrato di essere in salute". Lo dice Giampaolo Gasperini, dopo l'1-3 subito in casa dalla Lazio. "Non credo che loro abbiano trovato il modo di metterci in difficolta' - ha aggiunto il tecnico dell'Atalanta, a Sky - visto il risultato di Coppa Italia..Le assenze di Hateboer e Gosens? Chi li ha sostituiti ha fatto bene, abbiamo ruotato anche in vista della Coppa Italia di mercoledi', che e' una semifinale". (ANSA).