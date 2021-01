Vaccino: Lazio, somministrate 185mila dosi

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Nel Lazio è stata raggiunta la quota delle 185 mila dosi somministrate (sono gia' oltre 13 mila quelle per gli over 80 anni) e circa 63 mila le persone che gia' hanno ricevuto i richiami. A partire da lunedì 1° febbraio le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti covid in modalita' online sul sito salutelazio.it. Sono inclusi nella campagna di vaccinazione anche tutti i nati nel 1941. Per prenotare è sufficiente il codice fiscale. La somministrazione dei vaccini avrà inizio l'8 febbraio. (ANSA).