Inter, Marotta: "Dzeko-Sanchez? Fatti i conti senza l'oste"

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Lo scambio Dzeko-Sanchez? Gli agenti sono stati troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l'oste". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro il Benevento.

"Se ci dovessero essere giocatori scontenti sarebbe doveroso non trattenerli, ma non c'è stato alcun caso e le linee societarie sono state molto chiare, quindi questo sarà il gruppo col quale chiuderemo la stagione. Rinnovi? Siamo in un momento di difficoltà societaria, abbiamo parlato con gli agenti, ma il problema lo discuteremo più avanti, contando sul fatto di avere ottimi professionisti", ha concluso Marotta. (ANSA).