Visite mediche per El Shaarawy "Roma mi è mancata"

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "La Roma mi è mancata tanto. Come sto fisicamente? Bene". Stephan El Shaarawy è pronto per ricominciare l'avventura in giallorosso: il giocatore è arrivato a Villa Stuart dove svolgerà le visite mediche per tornare alla Roma dopo aver rescisso con lo Shanghai. Sono terminati oggi, infatti, i 21 giorni di isolamento dopo aver contratto il Covid-19, per questo l'idoneità sportiva verrà sostenuta adesso.

Nel pomeriggio la firma sul contratto che lo legherà alla Roma fino al 2023. (ANSA).