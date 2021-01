Vaccini: Lazio, raggiunta quota 178mila dosi somministrate

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Nel Lazio raggiunta la quota delle 178 mila dosi somministrate (sono gia' oltre 12 mila quelle per gli over 80 anni) e circa 57 mila le persone che gia' hanno ricevuto i richiami. Partono da lunedi' 1° febbraio le prenotazioni per gli over 80 anni in modalita' online sul sito salutelazio.it e dal prossimo 8 febbraio al via le somministrazioni. (ANSA).