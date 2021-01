Roma: esiti referendum su Atac a esame Aula il 25 febbraio

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Gli esiti, favorevoli, del referendum consultivo sulla messa a gara del trasporto pubblico locale di Roma saranno discussi in Aula il 25 febbraio. E' quanto emerso dalla riunione dei capigruppo che si è tenuta ieri sera dopo che il Campidoglio ne ha proclamato i risultati positivi.

La consultazione promossa dai Radicali si tenne l'11 novembre 2018. La proclamazione a oltre due anni di distanza trova la sua motivazione nel quorum fissato dal Campidoglio che al referendum non fu raggiunto, ma che nel 2019 fu contestato dal Tar (in quanto l'esito referendario non doveva essere soggetto a sbarramenti). Di recente lo stesso tribunale amministrativo regionale ha disposto anche che la sindaca Virginia Raggi dovesse dichiarare gli esiti referendari, circostanza che è stata comunicata ieri dal Campidoglio. Dopo questo passaggio, ora è atteso quello consiliare che dovrà riconoscere o meno il risultato della consultazione popolare. (ANSA).