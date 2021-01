Lazio, Musacchio: "Qui con voglia. Bayern? Si può"

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Questa è un'opportunità importantissima, arrivo alla Lazio con tanta voglia. Sono pronto per dare il massimo". Sono le prime parole da laziale di Mateo Musacchio, alla sua presentazione andata in scena oggi a Formello. In vista dell'ottavo di Champions contro il Bayern, l'argentino ha dichiarato: "Sarà una sfida molto bella contro un avversario fortissimo. Ma non è una missione impossibile, è una partita di calcio, 11 contro 11: si può fare".

A presentarlo è stato il ds del club biancoceleste, Ighli Tare, che ha quindi sottolineato: "Mateo Musacchio è un giocatore di qualità, ha esperienza internazionale e conosce bene il calcio italiano. Sarà l'unico acquisto nel mercato di gennaio". (ANSA).