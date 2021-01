Figc: Gravina, 'Assemblea elettiva sarà in presenza'

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "L'assemblea sarà in presenza perché l'hotel aprirà solo per noi e sarà Covid-free, quindi abbiamo assoluta garanzia di sicurezza e i provvedimenti del governo lo consentono".

Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina, in vista dell'assemblea elettiva della Federcalcio prevista a Roma il 22 febbraio.

"Ci sentiamo sereni - ha aggiunto il capo del calcio italiano - è un appuntamento importante, in cui si deve dare anche una piccola gratificazione ai delegati che aspettano quattro anni per quel giorno ed è importante guardarsi negli occhi". (ANSA).