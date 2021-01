Figc: approvato budget 2021, previsti 22,7 mln ricavi in più

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Consiglio Federale ha approvato all'unanimità il budget 2021, il primo che risente in pieno dell'impatto complessivo della crisi dovuta dalla pandemia. Il budget presenta un risultato d'esercizio pari a 772.087 euro, assorbendo imposte e tasse per 13,1 milioni. Il margine operativo lordo atteso è pari a 36,2 milioni e risulta migliorativo rispetto al budget iniziale 2020 (21,4 milioni). Il margine operativo netto si attesta a 13,7 milioni. Tale risultato è il frutto di maggiori ricavi previsti nell'esercizio 2021 per circa 22,7 milioni rispetto al valore del budget aggiornato 2020. "Il budget ancora una volta è molto positivo e sancisce in modo molto chiaro e netto quanto siano proficue le energie che tutto il nostro mondo sta mettendo a disposizione", ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina che poi conclude: "La Figc è impegnata a produrre risorse da redistribuire al nostro mondo. Non abbiamo deciso di produrre risorse per racimolare voti, lo abbiamo fatto in tempi non sospetti per aiutare il nostro sistema. Lo abbiamo fatto senza mettere in discussione la stabilità della nostra federazione".

