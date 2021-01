Da Barca a Tocci, nasce l'associazione "Roma Ricerca Roma"

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Nasce un nuovo "spazio aperto di riflessione su Roma" che guarda a sinistra: è l'associazione Roma Ricerca Roma che sta presentando il suo progetto e il suo sito. A partecipare al dibattito online anche Water Tocci, promotore dell'associazione, e Fabrizio Barca del forum delle Disuguaglianze. L'obiettivo è una ricerca collettiva su dieci questioni cruciali e una serie di eventi per discuterne insieme "verso un manifesto per Roma".

"Pensate ad altre rinascite, alla primavera palermitana, al rinascimento napoletano e, in modi meno drammatici, alla Milano di Pisapia. Sono tre esempi. In Italia è l'Europa che rappresenta uno sprone - ha spiegato Barca - A Roma quale può essere il fattore esterno? Non credo che possa affidarsi all'Italia. Ho l'impressione che Roma debba trovare uno scatto in se stessa. Voi siete elementi di un possibile coagulo di un soggetto politico".

A moderare c'è Ernesto D'Albergo, professore della Sapienza.

Emma Amiconi, una delle sei donne di "Romadicebasta" che 'sfidò' in piazza Virginia Raggi a fine 2018: "Il tempo a Roma sta scadendo. Roma è a pezzi e non so se possiamo concederci il lusso di animare il dibattito pubblico, bisogna pensare al presente", la "campagna elettorale di fatto non è ancora partita o, se è partita, è partita malissimo".

In collegamento anche altri rappresentanti della politica o della società civile cittadina, dalla consigliera regionale Marta Bonafoni all'urbanista Vezio De Lucia. (ANSA).