Città metropolitana Roma, on line sito centri formazione

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - E' disponibile il nuovo sito dei centri di formazione della Città metropolitana di Roma. Un contenitore telematico, realizzato in collaborazione con la società in house Capitale Lavoro, (https://formazione.cittametropolitanaroma.it/) Il nuovo spazio web farà da vetrina all'offerta formativa proposta dai Centri di Formazione gestiti direttamente dalla Città metropolitana di Roma, che prevede percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rivolti a giovani di età inferiore a 18 anni e corsi di formazione professionale rivolti agli adulti.

Dopo la realizzazione della piattaforma Accade per la didattica a distanza, e la consegna di un tablet personale in comodato d'uso gratuito a tutti gli allievi dei Centri di Formazione, Città metropolitana di Roma prosegue il suo impegno per colmare il Digital Divide e favorire l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della PA.

"Contribuire alla modernizzazione e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un dovere che abbiamo assunto con estrema responsabilità. Un sito web dei Centri di Formazione professionale, realizzato secondo le linee guida dell'AgdID (Agenzia per l'Italia digitale), è un esempio di come la Città metropolitana di Roma voglia offrire ai cittadini un accesso immediato ai servizi, fornendo loro tutte le informazioni utili in maniera più rapida ed efficiente, evitando sprechi di risorse e di tempo", afferma Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma (ANSA).