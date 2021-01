Atletica: Acea Run Rome, via a iscrizioni per edizione 2021

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Sono aperte da oggi le iscrizioni all'Acea Run Rome The Marathon, in programma il prossimo 19 settembre, dopo il posticipo dell'edizione di marzo 2020 a causa della pandemia da Covid19. Sarà, annunciano gli organizzatori "un'edizione storica, da non mancare, quella del ritorno alle gare e lo si farà con un evento denominato 'Alba Edition Special Race'".

Iscrizioni aperte da oggi online sul sito ufficiale www.runromethemarathon.it, con costo di acquisto del pettorale che varia in base al calendario. Da oggi fino al 24 primo step, poi in successione il 31 maggio, il 2 agosto e il 10 settembre, termine ultimo per le registrazioni. Tutti gli atleti iscritti all'edizione 2020 riceveranno via email una comunicazione con le indicazioni per confermare la propria iscrizione nel 2021 o posticiparla sino all'edizione 2022. C'è anche la possibilità di fare la combinata settembre 2021 e marzo 2022 facendo così il pieno della Acea Run Rome, prova organizzata da Infront, Corriere dello Sport - Stadio, Italia Marathon Club e Atielle.

