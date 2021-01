Covid: Rt cala a 0.73,Lazio si aspetta passare a zona

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il valore RT è a 0.73 in calo (il precedente della scorsa rilevazione era 0.94). I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta. In diminuzione l'incidenza e il numero dei nuovi focolai nella settimana di riferimento". Così l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Ci aspettiamo una valutazione del rischio con passaggio in area moderata tenuto conto che vi è una riduzione da due settimane di tutti gli indicatori - aggiunge -. Bisogna mantenere alta l'attenzione. Sul ritorno in zona gialla bisogna attendere le valutazioni dell'ISS e le successive determinazioni del Ministero". (ANSA).