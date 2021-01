Cinema Palazzo: Raggi, lo acquistiamo e avrà uso pubblico

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - La sindaca di Roma Virginia Raggi, questa mattina in sopralluogo a San Lorenzo, ha incontrato i militanti del Cinema Palazzo, immobile occupato e poi sgomberato a fine 2020. "Lo convertiamo a utilizzo pubblico - ha assicurato Raggi durante il breve incontro open air -. Ci vorrà un po' di tempo perchè ci sono norme che dobbiamo rispettare. Sono soldi pubblici e dobbiamo avere un soggetto terzo, in questo caso l'Agenzia del Demanio, che ci dica che il prezzo che concordiamo con la proprietà è congruo". "Una volta ottenuta la delibera di interesse pubblico e avuto il prezzo congruo lo acquistiamo e si può tranquillamente gestire per le finalità pubbliche che voi chiedete". Sui tempi la sindaca ha riferito che ci sono già stati "rilievi e i sopralluoghi, quindi a breve dovremmo avere una quantificazione da sottoporre all'Agenzia del Demanio". Successivamente su Instagram la prima cittadina ha riferito dell'incontro con gli attivisti dell'ex Cinema Palazzo scrivendo: "Io sono dalla loro parte e condivido la loro richiesta: il Cinema Palazzo deve tornare al più presto a disposizione del territorio e della comunità". (ANSA).