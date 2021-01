Zingaretti,"Giorni di Storia" 10 videoracconti per ricordare

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Restituire un senso" alle date che punteggiano lo scorrere del tempo e si ripropongono con cadenza ripetitiva di anno in anno (per lo più in occasione di festività nazionali), oppure emergono periodicamente in coincidenza di ricorrenze e celebrazioni. E la motivazione che ha ispirato l'iniziativa 'Giorni di Storia', promossa in occasione della Giornata della Memoria dalla Regione Lazio e realizzata da Alicubi (Digital Humanities Lab), di pubblicare nel corso dell'anno 10 "video racconti digitali" da veicolare sul web in cui vengono ricostruiti i fatti che accaddero in occasione di alcune date rilevanti della storia non solo italiana. "Con la diffusione sul web dei video racconti - spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - vogliamo salvaguardare e promuovere la memoria storica". Il primo video della serie è dedicato al Giorno della memoria (27 gennaio 1945: liberazione del campo di sterminio di Auschwitz). Di seguito il programma delle date di uscita previste nel corso del 2021 10 febbraio (1947): Trattato di pace di Parigi (dopo Seconda guerra mondiale). Giorno del ricordo. Esodo dei profughi istriani, giuliani e dalmati. 17 marzo (1861) Prima seduta del parlamento nazionale. Proclamazione del Regno d'Italia. 25 aprile (1945) Fine della Seconda guerra mondiale. Festa della liberazione dal nazifascismo. 1° maggio (1886) Fatti di Chicago. Festa del lavoro. 9 maggio (1950) Dichiarazione di Robert Shumann a favore della fondazione della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio. Festa dell'Europa. 8 settembre (1943) Comunicazione dell'armistizio tra Italia e Alleati. Invasione dell'Italia da parte della Germania nazista. 24 ottobre (1917) Prima guerra mondiale. Rotta di Caporetto. 9 novembre (1989) Caduta del muro di Berlino Giornata della libertà 12 dicembre (1969) Strage di piazza Fontana. I sono pubblicati sul sito web http://www.memoria.lazio.it. Qui il link per accedere al video tramite la pagina del sito web Memoria Lazio: http://memoria.lazio.it/iniziative/giorni-di-storia/ (ANSA).