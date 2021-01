Covid:Lazio, 85 punti vaccinali per over 80

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Saranno 85 i punti vaccinali (35 nella citta' di Roma)" per la vaccinazione anti-Covid degli over 80 che partirà l'8 febbraio. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Saranno suddivisi in tutte le Asl in modo proporzionale alla popolazione. Potranno prenotare anche i familiari, basta inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile. A partire dall'1 febbraio potranno prenotarsi tutti gli over 80 anni (compreso chi compie gli anni nel corso del 2021) "Stiamo parlando di una platea di circa 470 mila persone nel Lazio.

Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose. 72 ore prima dell'appuntamento verra' inviato un sms all'utente per ricordare data e luogo della somministrazione" viene spiegato nel bollettino. "La campagna parte con i quantitativi dei vaccini disponibili al netto delle dosi necessarie per effettuare i richiami ed in una prima fase saranno oltre 3.700 somministrazioni al giorno per gli over 80" si legge nel bollettino. (ANSA).