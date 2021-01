Vaccino: Lazio, a metà febbraio arriva certificato

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - A metà febbraio il Lazio varerà il certificato per il vaccino anti Covid. Gli uffici della Regione Lazio sono al lavoro per mettere a punto un meccanismo che permetta ai cittadini che hanno già completato il ciclo vaccinale anti fino al richiamo di scaricare il proprio certificato. Attraverso lo Spid si potrà in sostanza accedere all'anagrafe vaccinale e scaricare il documento che attesta l'avvenuta vaccinazione. (ANSA).