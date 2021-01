Vaccini: Lazio, per over 80 3700 somministrazione al giorno

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La campagna per gli over 80 nel Lazio parte con i quantitativi dei vaccini disponibili al netto delle dosi necessarie per effettuare i richiami ed in una prima fase prevede oltre 3.700 somministrazioni al giorno.

Per questi ultimi le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio con modalita' online sul sito salutelazio.it e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedi' 8 febbraio. In una prima fase la rete delle somministrazioni sara' composta da 82 centri suddivisi in tutte le asl in modo proporzionale alla popolazione. Verra' messo a disposizione anche un numero dedicato per l'assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette. Potranno prenotare anche i familiari, basta semplicemente inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile.

L'obiettivo e' quello di fare in modo che ogni cittadino over 80 anni abbia la sua data di somministrazione della prima e seconda dose gia' prenotata nel prossimo trimestre. (ANSA).