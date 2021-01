Roma:in Aula ultimo bilancio "post Covid" consiliatura Raggi

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Approda oggi in Aula Giulio Cesare l'ultimo bilancio previsionale della 'consiliatura Raggi'. Il progetto, già approvato dalla giunta, era stato definito dalla sindaca Virginia Raggi "una manovra post-Covid pensata per portare Roma fuori dalla pandemia e rilanciare il lavoro e l'economia". Si prevede una spesa corrente per l'anno 2021 di oltre 5 miliardi di euro. La spesa in conto capitale per investimenti, nei prossimi tre anni, si attesta a 1 miliardo e 900 milioni di euro. Gli stanziamenti per le politiche sociali ammontano a 682 milioni di euro, secondo quanto riporta il Campidoglio, quelle per la scuola a 532,7 milioni di euro, quelle per l'ordine pubblico e sicurezza urbana a 369 milioni di euro. Il presidente dell'Aula Marcello De Vito, che sta presiedendo la seduta 'a distanza', ha sottolineato come oggi, "in anticipo rispetto al termine del 31 marzo e seguendo sempre il principio della sana e corretta programmazione finanziaria, verrà presentato in Aula Giulio Cesare il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato dalla Giunta. Da domani inizierà la vera e propria discussione. E' una manovra da circa 2 miliardi di euro con la quale l'amministrazione intende rilanciare l'economia della città, a sostegno di una fase post Covid particolarmente impegnativa per tutto il paese". Ma le prime critiche sono già arrivate dall'opposizione.

Giulio Pelonzi (Pd) ha segnalato "l'incapacità pianificazione di questa giunta di pianificazione e manca visione di sviluppo".

Per di Andrea De Priamo (FdI) "l'ultimo bilancio di consiliatura porta tagli gravissimi alla parte più sofferente della città.

Prendiamo atto del fallimento completo di questa giunta a 5 stelle". (ANSA).