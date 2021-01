Roma: pronta la moneta per i 150 anni della Capitale

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La sindaca di Roma Virginia Raggi 'svela' la moneta dedicata ai 150 anni di Roma Capitale emessa oggi dalla Zecca dello Stato. Ad essere raffigurato è il volto della "Dea Roma", scultura di Angelo Zanelli che campeggia al centro dell'Altare della Patria. In alto la scritta Roma Capitale con le date 1871-2021, rispettivamente l'anno dell'istituzione di Roma Capitale e quello dell'emissione della moneta. "Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio per avermi portato in Campidoglio uno dei primi esemplari. Il 3 febbraio festeggeremo la nostra città, la Capitale degli italiani", twitta Raggi.

(ANSA).