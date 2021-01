Diffamò Raggi: sindaca, inaccettabile clima di barbarie

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Oggi Sgarbi condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti. Il clima di barbarie e volgarità che personaggi come lui stanno creando è inaccettabile. L'insulto non è confronto. Comunque non mi spaventano i criminali, figuriamoci i bulletti da salotti". Lo scrive su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. (ANSA).