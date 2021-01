'Aprite i forni', blitz nazi-hacker in evento web su Shoah

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Questa mattina "in occasione della manifestazione 'L'ebreo errante nell'arte del 900', un gruppo di hacker è entrato nel portale della scuola Federico Caffè" di Roma "inneggiando ad Hitler e bestemmiando". E' quanto riferisce su Facebook il presidente della commissione Cultura del municipio XII Domenico Basile la cui commissione era collegata con l'evento per il giorno della memoria. Basile riferisce che "la scuola ha per questo dovuto interrompere la manifestazione".

Tra le prime a condannare l'episodio, "inaccettabile e rivoltante", la presidente della commissione cultura del Campidoglio Eleonora Guadagno che posta sullo stesso social uno screenshot dell'evento "L'ebreo errante nell'arte del 900" che immortala alcune delle incursioni fatte nei commenti: "Riaprite i forni, posaceneri", "Viva Hitler" e "Vi ammazzo tutti".

