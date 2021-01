Roma: Fonseca "squadra è con me, fiducia dal club"

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Sento che la squadra è con me, ho sempre avvertito anche l'appoggio del presidente per tutto il tempo in cui è stato qui. Anche oggi ci ho parlato e ho sentito l'appoggio della proprietà". Così Paulo Fonseca alla vigilia del match con lo Spezia decisivo per la panchina del portoghese.

"Questo è un progetto nuovo - ha aggiunto -, con un nuovo presidente che col tempo sta avendo difficoltà, ma io non sono il tipo di persona che si arrende". (ANSA).