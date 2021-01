Fonseca, i sei cambi? è vero, bisogna sapere le regole

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "E' vero, dobbiamo sempre sapere le regole. Il fatto però è che le regole cambiano in base alle competizioni, ci sono tornei in cui questa regola era diversa".

Così l'allenatore della Roma Paulo Fionseca ha risposto a chi oggi, in conferenza stampa, gli ha chiesto della brutta figura delle sei sostituzioni nel corso del match di Coppa Italia contro lo Spezia.

"Non voglio scappare dalle mie responsabilità - aggiunge Fonseca -, ma devo concentrarmi sulla gara di domani". (ANSA).