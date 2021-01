Della 3a lo slogan più bello per non discriminare i fragili

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - La classe 3a I del Liceo Ginnasio Statale Virgilio di Roma si è aggiudicata il premio per il miglior slogan nell'ambito di "Ma Sei Fuori?", il progetto realizzato in collaborazione tra Fondazione The Bridge e Angelini Pharma per sensibilizzare i giovani contro lo stigma sociale di cui sono spesso vittime le persone affette da fragilità mentali. Lo slogan vincitore "Se la mente si allontana, tu restami vicino", realizzato dai ragazzi del liceo romano, apparirà in uno spot video, mentre alla scuola sarà destinato un voucher di 2000 euro da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico.

"Siamo molto orgogliosi della straordinaria adesione che abbiamo registrato a questa iniziativa in un momento non semplice per la didattica. Ben 120 scuole di tutta Italia hanno partecipato inviando i loro progetti e non è stato facile scegliere il migliore", ha detto Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge nel corso della cerimonia di premiazione online alla quale hanno preso parte la Sottosegretaria alla Salute, On.

Sandra Zampa, la country manager Italia di Angelini Pharma, Rosita Calabrese, l'attrice e conduttrice televisiva, Andrea Delogu, e l'onorevole Fabiola Bologna, segretario della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati.

"Le malattie mentali sono spesso causa di discriminazione e isolamento sociale - ha continuato Iardino -, le persone affette da questi disturbi sono ancora oggi vittime di pregiudizi".

"Questa iniziativa fa parte di una grande campagna di sensibilizzazione che vuole partire dalle fasce più giovani della popolazione", ha concluso.

"In questi anni ci siamo concentrati nel fornire cure efficaci ed innovative per i pazienti affetti da depressione, disturbo bipolare e schizofrenia. Il nostro impegno, però, non si limita a fornire cure innovative ed efficaci, ma è rivolto anche all'abbattimento dello stigma". Così Rosita Calabrese, country manager Italia di Angelini Pharma.

"Il tema della salute mentale ci preoccupa molto e gode della massima attenzione da parte del nostro Ministero", ha aggiunto la Sottosegretaria Zampa. (ANSA).