Roma: anche De Rossi con Gombar, 'solo un incidente'

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Gianluca, un errore professionale è un incidente di percorso che non cambia quello che tutti noi che ti conosciamo pensiamo di te". E' il messaggio di solidarietà a Gianluca Gombar, ex team manager della Roma, di Daniele De Rossi sul suo profilo Instagram dopo il sesto cambio in Coppa Italia che è costato il posto al dirigente.

"Mi ricorderò sempre di chi ho incontrato nella mia vita pensando a ciò che mi ha trasmesso come uomo - continua De Rossi via social -. Sempre a testa alta Gianluchino, persona perbene, educata e dal cuore buono". (ANSA).