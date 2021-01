Giornata Memoria: incontro su Fb con Sami Modiano

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Una serie di iniziative online dedicate alla Memoria della Shoah per permettere a tutti di "incontrarsi", seppur virtualmente, nonostante l'impossibilità di partecipare in presenza agli eventi come di consueto. Questo l'obiettivo della Comunità Ebraica di Roma che, in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, propone alcuni appuntamenti in streaming per ricordare la Shoah e riflettere insieme sul significato della Memoria.

Malgrado l'emergenza sanitaria, non mancheranno i momenti di "incontro" tra le scuole e i sopravvissuti alla Shoah.

Per questo motivo, la mattina del 27 gennaio e in orario scolastico, a partire dalle ore 10, sarà possibile assistere sulla pagina Facebook della Comunità Ebraica di Roma ad un incontro con Sami Modiano, sopravvissuto a Auschwitz, intervistato dalla presidente Ruth Dureghello e indirizzato a tutte le scuole d'Italia che non potranno partecipare a iniziative in presenza. Una conversazione intima, nella casa del sopravvissuto, sul significato della Memoria e sull'importanza della speranza al giorno d'oggi.

Inoltre, per avvicinarsi alla Giornata, nei giorni precedenti al 27 si terranno altri appuntamenti online. Lunedì 25 gennaio alle ore 18 verrà proiettato, sulla pagina Facebook del Centro di Cultura Ebraica, il concerto-spettacolo "Un volo leggero.. per rispondere con la vita" di Evelina Meghnagi e l'Ashira Ensemble.

Realizzato grazie al contributo dell'Ambasciata tedesca, il concerto narrerà la storia di Theresienstadt attraverso ricordi, canti, parole, che a Terezin furono composti, scritti, cantati, anche dai bambini.

"Il nostro dovere di ricordare non si ferma neanche di fronte all'emergenza sanitaria. Allora dovremo stimolare maggiore consapevolezza su ciò che è stato e trasmettere in maniera nuova ed efficace il testimone della Memoria", dichiara Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. (ANSA).