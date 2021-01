Vaccini:Assessore Lazio,fatte 117mila dosi,scongiurare stop

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Il Lazio finora ha somministrato oltre 117mila prime dosi e sono in corso i richiami, in rapporto alla popolazione è la stessa quantità somministrata nel land del nord Reno-Westfalia il più popoloso della Germania e che oggi interrompe le vaccinazioni. Non vorremmo trovarci nella medesima situazione ed è opportuno che la copertura vaccinale corra più delle varianti del virus".

Lo comunica l'Assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).