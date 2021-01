Lazio: Luis Alberto "sto bene, torno presto"

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni". Dopo essere stato operato d'urgenza ieri sera per un attacco di appendicite acuta, Luis Alberto ha rassicurato i tifosi della Lazio con un post su Instagram. Lo spagnolo sarà valutato nelle prossime ore ma sicuramente salterà le sfide di coppa Italia con il Parma domani e con Sassuolo e Atalanta in campionato. (ANSA).