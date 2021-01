Campidoglio e Fiamme Oro,nuova palestra sociale a S. Basilio

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Nel cuore del quartiere di San Basilio, in un immobile di proprietà di Roma Capitale, nascerà una palestra sociale per i giovani. La realizzazione della palestra è frutto di un accordo firmato da Roma Capitale e Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Coordinamento delle attività del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro.

Una collaborazione tra istituzioni che porterà alla nascita nel quartiere di San Basilio, nel Municipio IV, di un nuovo presidio di legalità e socialità: i locali di proprietà capitolina di via Tranfo 28/30, con il prezioso intervento dell'Opera Don Giustino Onlus, verranno trasformati in una palestra della sezione giovanile di pugilato del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, aperta ai giovani del quartiere. Un nuovo luogo di sport in un immobile ristrutturato grazie anche alla generosa partecipazione dell'Opera Don Giustino Onlus.

"Continua il nostro lavoro nelle periferie di Roma. A San Basilio, grazie all'azione congiunta di istituzioni e società civile, uno spazio del patrimonio comunale diventerà luogo di sport e di riscatto. Abbiamo strappato questo spazio alla criminalità. Ora sarà una palestra, un nuovo luogo di aggregazione che offriamo al quartiere e ai suoi giovani. Questi locali erano stati occupati da gruppi di spacciatori per i loro traffici. Noi l'abbiamo recuperato e lo restituiamo ai cittadini di San Basilio. La criminalità si combatte giorno dopo giorno, ripristinando la legalità, diffondendo cultura e fiducia, creando opportunità per un futuro migliore. Un ringraziamento speciale va a Don Antonio Coluccia per lo straordinario impegno che dedica quotidianamente a San Basilio", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. (ANSA).