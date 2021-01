Scuola: Regione Lazio, apertura da lunedì secondo norme

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "La Regione Lazio, come più volte ribadito in questi giorni, da lunedì 18 gennaio sull'apertura delle scuole secondarie si atterrà alla normativa nazionale". Lo comunica la stessa Regione in una nota nella quale smentisce una fake news "in merito ad un ipotetico posticipo dell'apertura in presenza degli Istituti secondari della Regione". (ANSA).