Roma: in fiamme bus Atac, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Un autobus della linea 916 è andato a fuoco questa mattina, alle 6:20, mentre effettuava servizio lungo via Pasquale II, in zona Primavalle a Roma. A bordo, fa sapere l'Atac, non c'era nessun passeggero. L'incendio, specifica ancora l'azienda per il trasporto pubblico, non ha avuto conseguenze per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio dal 2004. (ANSA).