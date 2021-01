Opera Roma: Vivaldi Suite, la Danza alla Nuvola

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Secondo appuntamento con la Danza ambientato nella Nuvola, il centro congressuale di Eur Spa, che l' Opera di Roma propone sabato 16 gennaio alle 20.00 in streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale del Teatro. In scena la coreografia Vivaldi Suite di Michele Merola, fondatore e direttore artistico di MM Contemporary Dance Company, al suo debutto con il Corpo di Ballo del Lirico Capitolino. La sua creazione è un omaggio alla musica del "prete rosso": sette danzatori della Compagnia del Costanzi, tra cui il primo ballerino Claudio Cocino, danzeranno sulle note di "Cum dederit" da Nisi Dominus RV 608; Allegro dal Concerto in mi minore per violino, "Il favorito"; Largo dal Concerto in Re maggiore per violino, "L'inquietudine"; la Sonata a tre op. 1 n. 12, "La follia". I costumi sono firmati da Anna Biagiotti. Il balletto, con musiche su base registrata, ha le scene e il disegno luci di Andrea Miglio e Fabrizio Marinelli.

"Vivaldi Suite è un omaggio al nostro Barocco Italiano - ha spiegato Merola -. Non ha pretese narrative ma attraverso la danza e le videoproiezioni rende omaggio alla voglia di noi tutti di tornare ad essere liberi di incontrare l'altro e la nostra terra. Un augurio per il nuovo anno che le nostre libertà di movimento e di condivisione dei luoghi possano tornare presto''. Nel ringraziare la direttrice del Corpo di Ballo Eleonora Abbagnato, Merola sottolinea di aver avuto con i danzatori ''un rapporto di fiducia e stima reciproca che ha arricchito questo periodo di lavoro di tanta energia e voglia di raccontare e raccontarci al meglio delle nostre possibilità.Che sia un inizio di rinascita per tutti noi''. (ANSA).