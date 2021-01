Calcio: Strootman, questa Roma può lottare per lo scudetto

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Alla notizia del suo ritorno in serie A le prime telefonate sono state proprio quelle degli ex compagni giallorossi, e Kevin Strootman ha già segnato in rosso il 7 marzo quando il Genoa sfiderà proprio la Roma, la squadra che lo ha lanciato in Italia. "Ho parlato con Dzeko, Juna Jesus e con i fisioterapisti - ha confessato nel giorno della sua presentazione quale nuovo centrocampista del Genoa - e tutti mi hanno fatto un grande in bocca al lupo. L'addio? A Roma ho vissuto cinque anni molto belli ma alla fine ho deciso io di andare via, perché quando non senti più la fiducia è la cosa migliore".

Il centrocampista olandese è però sicuro che questa Roma possa ambire a traguardi importanti. "La Roma è una squadra molto forte e possono lottare per lo scudetto. Stanno facendo bene ma in Italia è difficile perché sono molti i club forti.

Però hanno una buona squadra e spero possano vincere il campionato. Vorrei che vincessero tutte le partite tranne naturalmente quella contro di noi".

E la prima sarà il derby di questa sera. "Senza pubblico è brutto ma poi penso che dobbiamo essere contenti di poter continuare a giocare in questo momento difficile perché abbiamo la possibilità di continuare a fare il nostro lavoro senza altri problemi - ha sottolineato Strootman -. E poi i tifosi saranno tutti davanti alla televisione, anche se sarà strano vederlo senza pubblico". (ANSA).