Vaccini: nel Lazio prime dosi a over 80

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Nel Lazio sono iniziate negli hub le prime vaccinazioni a over 80 in regime di ricovero e day-hospital.

Presso il San Camillo oggi sono state effettuate le prime 90 vaccinazioni ai pazienti over 80. In totale nella regione oggi saranno superate le 90 mila dosi somministrate. L'attivita' sta tenendo conto delle dosi necessarie per i primi richiami che inizieranno a meta' mese. Per vaccinare gli ultraottantenni che nel Lazio sono 460mila presto in campo anche i medici di medicina generale. (ANSA).