Covid: protesta del turismo a Roma, in piazza pullman e Ncc

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Manifestazione nel centro di Roma del settore dei bus turistici e Ncc per protestare contro le problematiche delle categorie legate al Covid. In piazza anche decine di pullman turistici che sono ora fermi a piazza Esedra.

Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e la polizia locale per gestire la viabilità e le chiusure a soffietto. La protesta, secondo quanto si è appreso, è regolarmente preavvisata. (ANSA).