Calcio: Fonseca 'Progetto Roma? Ambizione non deve mancare'

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Si ho visto la conferenza di Tiago.

Ha parlato di questo progetto a medio-lungo termine, ma ha parlato anche di ambizione ed è importante averla in tutti i momenti" ha detto Paulo Fonseca alla vigilia del match con la Lazio. Il tecnico poi ha aggiunto: "Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questa per me è la cosa più importante". (ANSA).