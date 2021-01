Calcio: Fonseca 'Gli stadi vuoti sono la cosa peggiore'

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Non è mai un vantaggio giocare senza pubblico e anche i giocatori preferirebbero veder gli stadi pieni. Gli stadi vuoti sono la cosa peggiore in assoluto, abbiamo tanta voglia che il pubblico torni" ha detto Paulo Fonseca alla vigilia del match con la Lazio. E a chi chiede se gli pesasse non aver mai vinto un derby risponde con una battuta: "No. Ma non li ho nemmeno persi (ride, ndr)", facendo riferimento ai due pareggi della passata stagione. Sulla formazione, invece, non dà indicazioni: "La vedrete domani, ma non ho alcun dubbio e Pedro sarà convocato". Infine una battuta sulla partita di domenica scorsa con l'Inter: "Abbiamo finito in crescendo, penso che a volte incida di più l'aspetto psicologico. Stiamo lavorando per essere sempre più continui, abbiamo analizzato la partita e credo che i ragazzi abbiano capito cosa serve per avere sempre la stessa intensità in campo". (ANSA).