Vaccino:Lazio, superata quota 85mila,medici base per over 80

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Prosegue l'attività di vaccinazione nel Lazio: oggi sono state superate le 85 mila dosi somministrate. L'attivita' sta tenendo conto delle dosi necessarie per i primi richiami che inizieranno a meta' mese.

Presto entreranno in campo i medici di medicina generale per gli over 80 anni che nella nostra regione sono oltre 460 mila, con loro si iniziera' con il vaccino Moderna. (ANSA).