Covid: Unità crisi Lazio, 'ritardo aggiornamento dati'

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Alle ore 19 il sito nazionale riporta per il Lazio un dato di 76.895 dosi somministrate di vaccino anti Covid, in realtà sono 84.813 (+7.918) le dosi somministrate e registrate sull'anagrafe vaccinale regionale che si aggiorna in tempo reale. Perché questi ritardi? Abbiamo richiesto che i dati vengano recepiti in modalità 'real time' affinché rappresentino la situazione aggiornata".

Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

