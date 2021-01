Terremoto: Lazio, domani giornata alfabetizzazione sismica

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Domani - in occasione della giornata regionale sull'alfabetizzazione sismica - si tiene un incontro cui partecipano tra i principali esperti e esponenti istituzionali in tema di terremoto, rischio sismico, educazione, pianificazione e ricostruzione.

All'appuntamento web, che si svolge dalle 9:30 alle 12:30, sono chiamati a partecipare anche i ragazzi delle scuole, che possono seguire gli interventi sulla pagina Facebook della Regione Lazio.

La giornata, istituita con legge regionale, ha come finalità quella di sensibilizzare e informare la popolazione e gli enti pubblici e privati sulle tematiche connesse alla sismicità del territorio regionale, coinvolgendo in particolare gli studenti delle scuole sull'importanza della prevenzione.

L'appuntamento, organizzato dall'assessorato della Regione Lazio alle Politiche per la ricostruzione, vedrà gli interventi di vari esperti. (ANSA).