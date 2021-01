Roma: Tiago Pinto termina quarantena, oggi a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Tiago Pinto torna a Trigoria. Il nuovo general manager della Roma mette dunque da parte i problemi con il Covid-19 e termina la quarantena essendo trascorso il periodo di isolamento previsto dal protocollo. L'ex Benfica, dopo esser sbarcato nella Capitale lo scorso 4 gennaio in seguito a un tampone molecolare negativo in Portogallo, era risultato nuovamente positivo (seppur con bassa carica virale) il 5 a Trigoria. Oggi, invece, era presente al centro sportivo e ha assistito all'allenamento della squadra. Venerdì prossimo farà il suo esordio all'Olimpico in occasione del derby. (ANSA).