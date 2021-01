Ostia: maxiprocesso Spada, confermata la mafia in appello

Confermata, anche nel processo di secondo grado, l'associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. E' quanto deciso oggi dai giudici della Corte d'Assise di Appello.

In totale i giudici hanno inflitto 17 condanne per un totale di oltre 150 anni di carcere. Per Carmine Spada, condannato all'ergastolo in primo grado, i giudici hanno ridotto la pena a 17 anni di carcere. Anche per Ottavio Spada, detto Maciste, ridotta la pena dall'ergastolo a 12 anno e mezzo mentre per Roberto Spada è stata confermata la pena del carcere a vita. Tra le condanne, inflitti 16 anni a Ottavio Spada, detto Marco, 6 anni Nando De Silvio, detto Focanera, e 10 anni a Ruben Alvez del Puerto, 7 anni per Vittoria Spada, 6 anni per Silvano e 8 anni per Ramy Serour. Nei confronti degli imputati i reati contestati vanno dall'associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione e usura.