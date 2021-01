Covid: Lazio,intesa con medici base su vaccinazioni over 80

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Raggiunta l'intesa con i medici di medicina generale (mmg) per la vaccinazione degli over 80, presto procedure operative e manifestazione di interesse rivolta ai mmg che nel frattempo stanno completando la vaccinazione".

Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"Prosegue l'attivita' di vaccinazione e oggi supereremo le 80 mila dosi somministrate nel Lazio - prosegue D'Amato - questa mattina completata la terza consegna del vaccino Pfizer nei 20 hub regionali. L'attivita' sta tenendo conto delle dosi necessarie per i primi richiami che inizieranno a meta' mese".

(ANSA).