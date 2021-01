Carabinieri:al via sottoscrizione per museo Salvo D'Acquisto

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Al via la sottoscrizione pubblica per rendere pienamente operativa e fruibile da parte dei visitatori la Torre di Palidoro che dal 23 settembre scorso è diventata sede di uno spazio espositivo multimediale e multifunzionale dedicato a Salvo d'Acquisto, il vicebrigadiere dei Carabinieri Medaglia d'Oro al Valor Militare, che nel 1943 proprio qui trovò la morte per mano delle truppe naziste, offrendo la propria vita al posto di quella di 22 civili. Lo comunica, in una nota, il Comando Generale dei Carabinieri. Tramite "Art Bonus", strumento del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per la raccolta fondi attivato dalla Regione Lazio, il donatore potrà sostenere concretamente la realizzazione degli interventi di restauro. Il contributo sarà inoltre detraibile al 65% dalla dichiarazione dei redditi. (ANSA).